Революция неизбежна: в США раскрыли истинную цель санкций против Ирана

Сегодня, 08:39

Человек рампа предупредил иранские власти, какая их ждет опасность в ближайшем будущем

Фото: Fotolia
Фото: Fotolia

Санкции США, которые Тегеран пытается отменить через Международный суд, приведут к свержению власти в Иране.

В этом убежден адвокат американского президента Рудольф Джулиани, передает Reuters.

По его мнению, американские санкции негативно влияют на ситуацию в этой исламской стране и они должны привести к революции.

"Такие условия приводят к успешной революции. Я не знаю, когда мы свергнем их. Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет, но это произойдет. Народ Ирана, очевидно, достаточно натерпелся", – сказал адвокат президента США.

В то же время стоит отметить, что официальная позиция США не заключается в том, чтобы добиться свержения иранской власти. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон четко заявил: "Чтобы всем было ясно: смена режима в Иране не является американской политикой, то, чего мы хотим – это существенное изменение поведения режима".

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.

Другие участники сделки – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания – не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался выходить из сделки и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.
Иран, США, адвокат, революция, Трамп, санкции

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: sna.ir

Расстрел парада в Иране: появились видео теракта и детали о погибших

Вчера, 12:38

Число жертв теракта может увеличиться

Другие страны

Фото: sna.ir

Террористы расстреляли военный парад в Иране: есть погибшие, десятки раненых

Вчера, 10:01

Боевики были одеты в военную форму без распознавательных знаков отличия и вели огонь из засады в парке 
Загрузка...

Авто

Фото: Pixabay

США вынудили Volkswagen уйти из Ирана

Вчера, 08:12

Автопроизводителю в Иране теперь разрешается только гуманитарная деятельность

Экономика

Фото: AFP

Иран угрожает заблокировать глобальное решение по нефти

21 Сентября, 12:05

В Тегеране уверены, что сотрудничество со Штатами вредит ОПЕК

США

фото AFP

США не ставят перед собой цель сменить режим в Иране - Помпео

Вчера, 04:01

Он отметил, что если Иран выполнит ряд требований США, то власти страны готовы к сотрудничеству 

Другие страны

Фото: Fotolia

Иран пригрозил вернуться к обогащению урана: стало известно условие

15 Сентября, 14:06

В Тегеране недовольны бездействием ЕС после выхода США из "ядерной сделки"
Загрузка...