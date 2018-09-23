Революция неизбежна: в США раскрыли истинную цель санкций против Ирана

Человек рампа предупредил иранские власти, какая их ждет опасность в ближайшем будущем

Санкции США, которые Тегеран пытается отменить через Международный суд, приведут к свержению власти в Иране.

В этом убежден адвокат американского президента Рудольф Джулиани, передает Reuters.

По его мнению, американские санкции негативно влияют на ситуацию в этой исламской стране и они должны привести к революции.

"Такие условия приводят к успешной революции. Я не знаю, когда мы свергнем их. Это может произойти в течение нескольких дней, месяцев или лет, но это произойдет. Народ Ирана, очевидно, достаточно натерпелся", – сказал адвокат президента США.

В то же время стоит отметить, что официальная позиция США не заключается в том, чтобы добиться свержения иранской власти. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон четко заявил: "Чтобы всем было ясно: смена режима в Иране не является американской политикой, то, чего мы хотим – это существенное изменение поведения режима".

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Такой шаг означает также введение мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября, при этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.

Другие участники сделки – Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания – не одобрили выход США из СВПД и остались приверженными прежним договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани отказался выходить из сделки и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.