Россия регулярно нарушает санкции ООН против КНДР – постпред США

Хейли подчеркнула, что санкции против Северной Кореи необходимо сохранять до денуклеаризации страны

США располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций против КНДР, заявила 17 сентября в ходе заседания Совбеза ООН постпред США при этой организации Никки Хейли.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и широкомасштабных нарушений со стороны России (санкций – ООН)", – заявила Хейли.

По ее словам, Россия неоднократно голосовала в поддержку международных санкций против Северной Кореи, однако теперь она хочет просить об их смягчении, несмотря на то, что денуклеаризация Северной Кореи еще не достигнута.

Постпред отметила, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне в Сингапуре началась работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако, подчеркнула Хейли, до этих пор необходимо сохранять в силе ограничительные меры.

"Россию поймали (на обходе санкций – Ред.)", – добавила она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания грузовых судов РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН опубликовала статью, согласно которой российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР, несмотря на запрет.

По данным авторов, у КНДР с Россией функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем – 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что суда КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 партий топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.

Напомним, ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги гражданам Северной Кореи в обход санкций ООН.

Позже Россия заблокировала американскую заявку в Комитете СБ ООН 1718 о расширении санкций против КНДР. Речь идет о введении международных санкций против одного физического и нескольких юридических лиц, включая российский коммерческий банк "Агросоюз", которые ведут незаконную деятельность в нарушение действующего применительно к Северной Корее санкционного режима.