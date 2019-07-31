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Санкции против Ирана и сохранение ядерной сделки: Трамп принял важное решение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-31T11:52:29+03:00 США Исключения для ядерных программ позволяют избежать полного распада ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе исключение из режима санкций в отношении пяти иранских ядерных программ, которые позволяют России, Китаю и европейским странам продолжать гражданское ядерное сотрудничество с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, американский президент Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе поддержал министра финансов Стивена Мнучина, который выступил за такой шаг.

"Мнучин говорил Трампу, что, если по состоянию на 1 августа не будет объявлено о продлении исключений, как того требует закон, Соединенные Штаты должны будут наложить санкции на российские, китайские и европейские фирмы, участвующие в проектах в Иране, которые были созданы в рамках ядерного соглашения 2015 года", – пишет издание со ссылкой на шестерых неназванных чиновников.

По данным издания, против предложения Мнучина выступали госсекретарь Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Госдепартамент США в мае продлил пять из семи исключений из санкций на 90 дней. Они позволяют работать на иранской атомной станции в Бушере, на установке по обогащению в Фордо, ядерном комплексе в Араке и в Тегеранском исследовательском реакторе. Власти европейских стран призывают Вашингтон не аннулировать такие исключения, чтобы избежать полного распада ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, что в июле в Тегеране заявили, что для сохранения ядерной сделки европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли.

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Как мы уже писали, ранее ранее заместитель министра иностранных дел Ирана и главный переговорщик по СВПД Аббас Арагчи заявил, что Тегеран намерен сокращать свои обязательства по "ядерной сделке" каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

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