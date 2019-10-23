Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,65

Сенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

23 октября, 02:50

Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС

/ Фото: Getty Images

Сенат США практически единодушно одобрил вступление Северной Македонии в НАТО во время голосования 22 октября, приблизив ее к тому, чтобы стать 30-м членом альянса.

Это решение было принято на фоне отказа Европейского совета начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС, сообщает Defense News.

Отмечается, что позиция Сената США стала также посланием для других европейских стран о том, что Североатланстический альянс открыт для приема в свой состав новых членов.

"Россияне ненавидят подобные вещи, они ненавидят увеличение НАТО, но мы хотим поощрять европейцев", – сказал глава комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.

Реклама

Сообщается, что против проголосовали два сенатора, которые придерживаются либертарианских взглядов. Кроме того, во время заседания отсутствовали несколько демократов.

Ранее сообщалось, что лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

В тренде
"В рай думает попасть?": Путин снова стал объектом насмешек в сети
Владимир Путин в ВГИКе

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Македония НАТО вступление Сенат США Северная Македония

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...