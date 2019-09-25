Сенат требует у Белого дома текст жалобы, касающейся разговора Трампа с Зеленским

Белый дом до сих пор отказывался передать жалобу разоблачителя, что только увеличило вопросы к президенту

/ Фото: Pixabay

Сенат Конгресса США принял резолюцию, которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, которая может касаться давления Трампа на Зеленского во время разговора.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

"Резолюция призывает администрацию передать жалобу разоблачителя, и отмечает, что комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США должны иметь возможность оценить эту жалобу тщательным и беспристрастным образом, в рамках соответствующих регуляций и процессов для защиты секретной и конфиденциальной информации", – говорится в сообщении.

За резолюцию проголосовали все сенаторы. Впрочем, как отмечается, она не имеет обязывающей силы.

"Белый дом до сих пор отказывался передать жалобу разоблачителя, что только увеличило вопросы к президенту", – замечает издание.

Реклама

Напомним, речь идет о жалобе сотрудника разведки, прорабатывавшего телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского – Ред.).

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

В тренде Facebook удалил группу украинцев, поддерживавших Трампа

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера, пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама