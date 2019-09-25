Украина дала разрешение на публикацию стенограммы разговора американского президента и Зеленского — Трамп

Настоящая афера „охота на ведьм“ со стороны демократов, - так прокомментировал ситуацию Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Украинское правительство дало свое разрешение на публикацию полной стенограммы июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Госсекретарь США Майкл Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму моего телефонного разговора с их президентом. Они даже не догадываются, что в этом такого. Настоящая афера „охота на ведьм" со стороны демократов!" — написал президент.

Ранее Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму телефонного разговора с Зеленским.

Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

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Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Ранее Участник американской президентской гонки Джо Байден ранее заявил, что планирует призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований.

Потом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента главы государства. Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Видео: Reuters

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды.

ТакжеТрамп прокомментировал начало процедуры импичмента.

Видео: Reuters

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

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