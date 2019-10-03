Северная Корея готова к переговорам: Трамп сделал заявление

Северокорейская делегация вылетела в четверг из Пекина рейсом в Стокгольм, где должны состоятся переговоры

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Соединенные Штаты будут разговаривать с властями Северной Кореи, которые хотят вести диалог с американской стороной. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.

"Посмотрим. Они хотят говорить (с США), и мы скоро будем с ними разговаривать. Посмотрим, что произойдет", – отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о предстоящих американо-северокорейских консультациях, которые, как ожидается, пройдут в Швеции в конце недели.

По данным агентства Ренхап, северокорейская делегация во главе с представителем МИД Ким Мен Гилем вылетела в четверг из Пекина рейсом в Стокгольм, где должны состояться переговоры с американскими дипломатами.

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Ранее сообщалось, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам. МИД Швеции пока не подтверждает информацию о возможной встрече представителей США и КНДР в Стокгольме.

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Напомним, недавно мы сообщали, что Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца года.

Кроме того, ранее Ким Чен Ын заявил, что для Пхеньяна отмена действующих экономических санкций против его страны играет меньшую роль, нежели сохранение государственного строя в Северной Корее.

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в видеосюжете "Сегодня":

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