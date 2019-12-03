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Шаг вперед: Помпео утверждает, что после избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией

3 декабря, 05:18

"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Зеленский упорно работает", - сказал Помпео

/ Фото: Getty Images

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал усилия новой власти в искоренении коррупции и заявил в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства США выразил в интервью телеканалу Fox News, – пишет Укринформ.

"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский – ред.) упорно работает", – сказал Помпео.

Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".

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При этом, признал Помпео, "остается еще ужасно много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.

"Мы радуемся в связи с этим и продолжим поддерживать его усилия", – резюмировал руководитель внешнеполитического ведомства США.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что считает "Украинагейт" исчерпанным.

Добавим, что ранее Зеленский подписал закон о защите обличителей коррупции.

Как писали новости "Сегодня", перед голосованием за принятие этого закона в целом заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот законопроект является критически важным для власти, поскольку коррупция стала чрезвычайной проблемой для общества.

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США коррупция демократия Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп Майкл Помпео

Источник: Укринформ

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