Шаг вперед: Помпео утверждает, что после избрания Зеленского Украина продвинулась в борьбе с коррупцией

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал усилия новой власти в искоренении коррупции и заявил в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.
Такое мнение глава внешнеполитического ведомства США выразил в интервью телеканалу Fox News, – пишет Укринформ.
"Это шаг вперед, нет никаких сомнений. Он (Зеленский – ред.) упорно работает", – сказал Помпео.
Глава Госдепа при этом подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать помощь, чтобы "сделать Украину местом, где народ будет гордиться своей демократией и отсутствием коррупции".
При этом, признал Помпео, "остается еще ужасно много работы". Но, по его словам, Зеленский "безусловно достиг прогресса", сделав шаги в правильном направлении.
"Мы радуемся в связи с этим и продолжим поддерживать его усилия", – резюмировал руководитель внешнеполитического ведомства США.
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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что считает "Украинагейт" исчерпанным.
Добавим, что ранее Зеленский подписал закон о защите обличителей коррупции.
Как писали новости "Сегодня", перед голосованием за принятие этого закона в целом заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот законопроект является критически важным для власти, поскольку коррупция стала чрезвычайной проблемой для общества.
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