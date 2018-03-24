"Слив" данных Facebook: ТОП-5 ключевых фактов

Сайт "Сегодня" собрал для вас наиболее важные события о резонансном хищении данных пользователей социальной сети Facebook и причастности к этому компании Cambridge Analytica.

Масштабная утечка данных

Сотрудники Facebook Джозеф Канселлор (Joseph Chancellor) и Александр Коган (Aleksandr Kogan) являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа. Есть данные о том, что они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. Всего утечка данных затронула 50 миллионов пользователей популярной социальной сети.

Расследование Европарламента

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях. У Европейского парламента нет полномочий через суд заставить представителей Facebook, Cambridge Analytica или иных фирм дать показания, но подобные действия могут оказывать политическое давление на эти компании.

Отстранение гендиректора

Позже гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных. "Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановил работу генерального директора Александра Никса во время независимого расследования", – говорится в сообщении совета директоров компании.

Возле офиса Cambridge Analytica в Лондоне обнаружили странный пакет

Полиция Великобритании сообщила, что вблизи лондонской штаб-квартиры Cambridge Analytica обнаружили подозрительный пакет, в результате чего были перекрыты ближайшие дороги и эвакуированы люди из здания.

Речь Цукерберга

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков. По его словам, на прошлой неделе он узнал от публикаций СМИ, что Cambridge Analtica, возможно, не удалила данные, как обещала. Кроме того, он пообещал в следующем месяце показать инструмент по пользованию приложениями и отменой разрешений на использование ими данными людей.