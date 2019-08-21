Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

США и Румыния укрепят свои позиции в Черном море

21 августа, 08:38

Страны договорились о "распределении бремени НАТО"

НАТО

НАТО / Фото: Getty Images

США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять свои позиции на восточном фланге североатлантического альянса, включая Черное море, договорились президенты двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам визита главы румынского государства в Вашингтон.

"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", – говорится в заявлении.

Реклама

В документе также отмечается, что стороны стремятся "избежать рисков в сфере безопасности, которые сопровождают инвестиции Китая в телекоммуникационные сети 5G".

В тренде
Оккупанты запутывают следы: россиянам выдают паспорта "Л/ДНР", местным боевикам – РФ

Как мы писали ранее, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Румыния США НАТО Черное море расширение восток

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro
В США запретили провоз в самолете некоторых моделей MacBook ProСША
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытие
Самоубийство миллиардера в тюрьме США: что показало вскрытиеСША
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
В детском саду США погибли пять детей
В детском саду США погибли пять детейСША
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео
Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видеоFun
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга США
Уже не Китай: изменился крупнейший в мире держатель внешнего долга СШАЭкономика

Новости партнеров

Loading...