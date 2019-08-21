США и Румыния укрепят свои позиции в Черном море

НАТО / Фото: Getty Images

США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять свои позиции на восточном фланге североатлантического альянса, включая Черное море, договорились президенты двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам визита главы румынского государства в Вашингтон.

"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", – говорится в заявлении.

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В документе также отмечается, что стороны стремятся "избежать рисков в сфере безопасности, которые сопровождают инвестиции Китая в телекоммуникационные сети 5G".

Как мы писали ранее, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил журналистов, что Североатлантический альянс как организация не обещал СССР и России не расширяться на восток, однако ничего не сказал об обещаниях, которые давали лидеры США и ФРГ советскому руководству.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

Зеленский также заявил, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности армии, прежде всего в подготовке войск.

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