США надеются на помощь других стран для обеспечения безопасности в Ормузском проливе

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США готовы принять от других стран любую помощь для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе в рамках возглавляемой Америкой международной коалиции. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью канадскому телеканалу СВС.

Шефа американской дипломатии попросили прокомментировать обязанности государств — членов возглавляемой Соединенными Штатами коалиции. "Каждая страна будет помогать ровно в том объеме, в каком ей позволяют возможности. Мы готовы принять любую помощь", — ответил он. По словам Помпео, к примеру, одни страны могут предоставлять корабли, другие — брать на себя расходы, третьи — оказывать материально-техническую поддержку. "Будет много разных способов участия в коалиции разных государств", — подчеркнул он.

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Руководитель внешнеполитического ведомства указал, что данные вопросы обсуждаются с участниками коалиции в частном порядке. "Мы не будем разглашать то, как, по нашему мнению, эти страны могут наилучшим образом соответствовать общей цели, которая, конечно, состоит в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны кого угодно, любого государства, не только Ирана, в отношении торговых судов, которые пересекают Ормузский пролив", — отметил Помпео.

Напомним, что ранее Вашингтон ополчился против иранского танкера Grace 1, который, по мнению американцев, содействовал Корпусу стражей Исламской революции. США внесли эту организацию в список террористических. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.

Ранее Гибралтар отклонил запрос США об аресте иранского танкера Grace 1.

Федеральный суд в Вашингтоне выдал ордер на арест танкера, перевозящего нефть и почти 1 миллион долларов. Британские королевские морские пехотинцы задержали судно в Гибралтаре в июле по подозрению в том, что оно везло нефть в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей.

Недавно мы сообщали, что Иран задержал иностранный нефтяной танкер возле острова Фарси в Персидском заливе. На этом острове расположена военно-морская база КСИР. По данным КСИР, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе . Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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