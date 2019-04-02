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США намерены продолжить оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы

Сегодня, 21:59

США продолжат оказывать давление на страны Западного полушария, которые поддерживают Мадуро

Фото: Getty Images
США намерены продолжить оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b0/943/5ca3b0943c140.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b0/943/5ca3b0943c140.jpg США США продолжат оказывать давление на страны Западного полушария, которые поддерживают Мадуро

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы до ухода в отставку правительства президента Николаса Мадуро.

"США продолжат оказывать давление на нефтяную отрасль Венесуэлы. Мы продолжим оказывать давление на страны Западного полушария, которые поддерживают Мадуро", — сказал Пенс во вторник в Вашингтоне в ходе встречи с семьями задержанных в Венесуэле сотрудников венесуэльской госкомпании PDVSA Citgo Petroleum.

"Венесуэла была второй в списке самых богатых стран полушария, но из-за социализма, диктатуры и коррупции страна обанкротилась", — считает вице-президент. Он отметил, что США "сохраняют санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA".

Ранее венесуэльская оппозиция получила контроль над базирующейся в США нефтяной компанией Citgo — "дочкой" государственной венесуэльской PDVSA.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции против соратников Николаса Мадуро.

Как уже сообщалось, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, пригрозив военным санкциями и изоляцией, если они не пропустят гуманитарную помощь.

Также мы писали, что  Венесуэла смогла нарастить поставки нефти в Индию и ряд стран Европы, тем самым компенсируя последствия нефтяных санкций США против Венесуэлы и потерю американского рынка.

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Тег нефть, Венесуэла, США, давление, Мадуро, Пенс

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Источник:

ТАСС

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