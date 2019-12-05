США не исключают переброску еще 14 тысяч военных и кораблей на Ближний Восток

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Администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, президент США Дональд Трамп примет решение по поводу наращивания военного присутствия на Ближнем Востоке в течение декабря. Не исключено, что Трамп ограничится переброской меньшего числа американских военных и боевой техники, чем ему предлагает Пентагон.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают вероятную переброску дополнительных сил в качестве средства сдерживания Тегерана в случае его попыток отреагировать на ужесточение односторонних американских экономических санкций. Ряд американских должностных лиц, однако, тревожится, что наращивание военного присутствия США в регионе, наоборот, спровоцирует Иран на решительные шаги или же приведет к переходу ситуации к вооруженному конфликту.

Как заявил президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что "Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным".

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Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Напомним, что ранее США задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием.

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Ранее Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка в отношении Тегерана, внеся в него Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера страны Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в свою очередь заявил, что подобные действия Вашингтона говорят только о его "отчаянии и неспособности выгодно использовать дипломатию".

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

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