США нужно разрабатывать ядерное оружие для сдерживания России – Пентагон

В Пентагоне настаивают на необходимости для США иметь небольшой арсенал ядерных боезарядов малой мощности

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Соединенным Штатам необходимо разрабатывать ядерное оружие малой мощности в рамках усилий по ядерному сдерживанию России. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

Он настаивал на необходимости для США иметь небольшой арсенал ядерных боезарядов малой мощности, которые можно было бы разместить на баллистических ракетах Trident II, установленных на стратегических подводных лодках класса "Огайо".

"Внедрением ядерных вооружений малой мощности мы пытаемся заполнить брешь, существующую в потенциальной „лестнице эскалации", которая, как мы знаем, является частью российской доктрины", — утверждал генерал.

Напомним, что ранее США Россию заподозрили в испытании ядерного оружия.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно США уже обвиняли Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Речь шла о нарушении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году.

В то же время Россия в Нью-Йорке выступила против немедленной денуклеаризации, в частности, против Договора о запрещении ядерного оружия. В Москве заявили, что этот Договор якобы не способствует разоружению.

А тем временем в ООН считают, что угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой. По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.

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