США перебросят в Сирию бронетехнику: стала известна причина

Для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии с связи с турецкой операцией американские подразделения

/ Фото: Reuters

Соединенные Штаты намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей, чтобы не допустить их использования боевиками террористической организации "Исламское государство". Об этом заявил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер по итогам встречи глав военных ведомств НАТО.

"Наша миссия в Сирии сохраняется с той же целью, с какой она была начата, – борьбы с ИГ. Мы примем меры, чтобы не допустить контроля ИГ над нефтяными ресурсами. Мы перебросим дополнительные механизированные силы в Дейр-эз-Зор. Я не буду комментировать дальнейшие детали, наше командование примет все необходимые решения для обеспечения безопасности месторождений", – сказал Эспер.

Он не исключил, что для охраны месторождений нефти будут переброшены выведенные с северо-востока Сирии с связи с турецкой операцией американские подразделения.

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В четверг пресс-служба Пентагона заявила, что США направляют дополнительные силы и средства на северо-восток арабской республики для защиты нефтяных месторождений от боевиков ИГ и "других дестабилизирующих ситуацию сторон".

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Ранее в США заявили, что после начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии из тюрем в этом регионе сбежали более сотни заключенных террористов "Исламского государства".

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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