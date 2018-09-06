США признали отравления в Солсбери спланированной атакой

Администрация США считает, что отравления в Солсбери с применением нервно-паралитического реагента "Новичок" было спланированой атакой. И в этом нения США и правительства Великобритании едины. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности, которое созвано по инициативе Лондона и посвящено расследованию случившегося в Солсбери.

"Это не была несанкционированная операция, о чем ранее и говорила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Это была хорошо спланированная целенаправленная атака", – сказала Ники Хейли.

Хейли также отметила, что британские спецслужбы проделали в данном случае тщательную методичную работу.

"Ни у кого не должно быть никаких сомнений относительно произошедшего в Солсбери. В действительности ясность и неоспоримость результатов поразительны", – добавила постпред США при ООН.

Напомним, Германия, США, Франция и Канада, выпустили совместное заявление, в котором отметили, что согласны с выводами Британии. В частности, страны разделяют выводы британских экспертов о том, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было одобрено на самом высоком уровне руководства РФ и осуществлено сотрудниками российской военной разведки.

Как сообщалось, премьер Британии Тереза Мэй на вопрос журналистов о том, было ли отравление санкционировано Путиным, ответила: "Почти наверняка решение этого уровня было принято за пределами ГРУ и на высшем уровне".

В свою очередь министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Как уже сообщалось, после отравлений в Солсбери и Эймсбери ЕС выступает за учреждение нового режима с целью борьбы против использования и распространения химического оружия.



