/ Фото: AFP

США призвали Совбез ООН наложить санкции на гражданина КНДР https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-30T01:11:02+03:00 США США считают Ким Су Ира виновным в многочисленных нарушениях резолюций ООН

США попросили СБ ООН наложить санкции на гражданина КНДР

США запросили внесение в санкционный список Совета Безопасности ООН гражданина КНДР Ким Су Ира.

США считают Ким Су Ира виновным в многочисленных нарушениях резолюций ООН, касающихся ракетной и ядерной программы Пхеньяна. "Его торговая деятельность обеспечила режиму КНДР доступ к иностранной валюте", — говорится в тексте запроса.

Наложение санкций Совбеза предполагает как заморозку финансовых активов, так и ограничения на передвижения. На рассмотрении СБ ООН еще с сентября находится запрос США о наложении санкций на других трех человек, однако правомерность запроса вызывает сомнения у России и Китая.

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Москва неоднократно выступала за постепенное смягчение санкционного давления на Пхеньян.

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Ранее Минфин США сообщил, что Вашингтон добавил в Ким Су Ира в собственный санкционный список за его связи с Трудовой партией Кореи. По данным Вашингтона, Ким Су Ир работает во Вьетнаме от имени подчиняющегося ТПК департамента оружейной промышленности, в отношении которого действуют санкции ООН и США за его "участие в основных аспектах ракетной программы КНДР".

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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