США продолжат давления на Иран, пока он не изменит свою политику

Соединенные Штаты и их союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие

Фото: pexels.com

Кампания Соединенных Штатов Америки по оказанию давления на Иран будет продолжаться, пока иранские власти не изменят свою политику. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит в 300 кг, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

"Соединенные Штаты и их союзники никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Оказание максимального давления на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока его лидеры не изменят свой курс действий. Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению", — заявила она.

По версии Гришэм, "в рамках ядерной сделки было ошибкой позволять Ирану обогащать уран" вообще. "Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия. Мы должны восстановить давние стандарты нераспространения для Ирана, запрещающие обогащение урана", — резюмировала она.

Напомним, мы сообщали, что по мнению Ирана, последние переговоры в Вене по ядерной сделке не принесли существенных результатов. Иранский дипломат отметил, что достигнутого во время нынешней почти трехчасовой встречи прогресса мало. Поэтому Иран и в дальнейшем будет проводить курс на частичный выход из ядерной сделки.

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

Напомним, что Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за отказ соблюдать ядерную сделку. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что война между США и Ираном может быть только если такой выбор сделает Тегеран.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном недавно значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

О предыдущем конфликте, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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