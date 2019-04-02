США стоит разместить в Польше базу армейской авиации – американский генерал

Польша давно ведет переговоры с США о размещении на своей территории американской базы

Фото: AFP

США стоит разместить в Польше базу армейской авиации – американский генерал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/861/4d6/5c78614d638de.jpg 2019-04-02T19:28:00+03:00 США Польша давно ведет переговоры с США о размещении на своей территории американской базы

Создание на территории Польши базы армейской авиации отвечало бы интересам США. С таким утверждением выступил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, выдвинутый на пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Трансляция слушания шла на сайте комитета.

"При решении вопроса о том, какая база должна быть размещена на территории Польши, необходимо исходить из того, какие задачи перед ней будут поставлены, – отметил он. - В настоящее время на территории Польши на ротационной основе дислоцируется танковая бригада, ротационная авиабригада и небольшая штабная структура. Сейчас на переговорах обсуждается вопрос о том, какие силы мы могли бы развернуть в Польше при расходах примерно в 2 млрд евро".

Такая структура, по мнению генерала, могла бы "выглядеть как авиационный центр, как центр управления беспилотными летательными аппаратами или как штабная структура".

"Учитывая продемонстрированное Польшей стремление, думаю, что размещение бригады армейской авиации на ротационной основе отвечало бы нашим интересам, - отметил он. - Нас устраивает то предложение, которое выдвинуто на переговорах, поскольку Польша продемонстрировала свои возможности принимать американские боевые части на ротационной основе".

На территории Польши размещен также многонациональный батальон НАТО и строится база противоракетного компонента США Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41, в которые можно зарядить не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО вложат 260 млн долларов в строительство военной инфраструктуры для сил США в Польше.

Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.

В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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