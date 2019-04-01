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США ускорят размещение дополнительных сил на границе с Мексикой

Сегодня, 19:42

Пограничная служба должна ускорить перевод 750 сотрудников в сектора на границе

Фото: AFP
США ускорят размещение дополнительных сил на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/23f/7e3/5ca23f7e3ecb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/23f/7e3/5ca23f7e3ecb2.jpg США Пограничная служба должна ускорить перевод 750 сотрудников в сектора на границе

Министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен распорядилась ускорить размещение на границе с Мексикой 750 сотрудников пограничной службы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

"Пограничная служба должна ускорить перевод 750 сотрудников в сектора на границе, которые затрагивает введенный режим чрезвычайного положения", – говорится в распоряжении министра.

Кроме того, служба должна установить, существует ли необходимость увеличить количество сотрудников на границе, а также уведомить Нильсен, если появится необходимость перевести на границу более 2 тыс. сотрудников.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, граница

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Источник:

ТАСС

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