США ускорят размещение дополнительных сил на границе с Мексикой
Пограничная служба должна ускорить перевод 750 сотрудников в сектора на границе
Министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен распорядилась ускорить размещение на границе с Мексикой 750 сотрудников пограничной службы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.
"Пограничная служба должна ускорить перевод 750 сотрудников в сектора на границе, которые затрагивает введенный режим чрезвычайного положения", – говорится в распоряжении министра.
Кроме того, служба должна установить, существует ли необходимость увеличить количество сотрудников на границе, а также уведомить Нильсен, если появится необходимость перевести на границу более 2 тыс. сотрудников.
29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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