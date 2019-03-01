Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии

Сегодня, 01:30

По словам Трампа, раньше это было 90 процентов

Фото: Flickr
США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/03e/599/5c703e5991463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/03e/599/5c703e5991463.jpg США По словам Трампа, раньше это было 90 процентов

Соединенные Штаты установили полный контроль над территорией, которую ранее контролировала террористическая группировка "Исламское государство" в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска).

"Мы только что установили контроль над территорией „халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", — сказал он.

Накануне мы писали, что Вашингтон планирует оставить в Сирии вдвое больше военнослужащих, чем заявляли раньше в Белом доме.

США намерены оставить в арабской республике около 400 военнослужащихиз двух тысяч солдат, которые сейчас находятся в ближневосточной стране. Об этом сообщили в Белом доме.

Раньше пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказывала, что Америка намерена временно оставить группу из 200 военнослужащих "для поддержания мира" в регионе.

По словам представителя Белого дома, солдаты будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции "Эт-Танф" неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии. Это решение США уже поддержали сирийские курды и призвали Вашингтон оставить военных, потому что опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

Напомним, президент США объявил о решении выводить американские войска из Сирии 19 декабря 2018 годаПервоначально предполагалось, что Америка выведет войска в течение 60-100 дней.

Также мы сообщали, что Испания не будет отправлять военных в Сирию по просьбе США к союзникам по НАТО занять их место после выхода из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государство и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Сирия, США, исламское государство

Вы сейчас просматриваете новость " США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная находка в Сирии: найдены братские могилы жертв ИГИЛ

Вчера, 16:24

Курдские и британские бойцы продолжают открывать все более жуткие доказательства зверств исламистов

США готовят новые санкции против России: опубликован текст законопроекта

27 февраля, 10:34

Штаты собираются запретить операции с госдолгом РФ и ударить по "газовым" проектам

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Пенсии по 15 тыс. грн: сколько получат украинцы после реформы

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Документалка про менструацию получила Оскар