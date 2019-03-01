США установили контроль над 100% территории, которую контролировала ИГ в Сирии
По словам Трампа, раньше это было 90 процентов
Соединенные Штаты установили полный контроль над территорией, которую ранее контролировала террористическая группировка "Исламское государство" в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат Аляска).
"Мы только что установили контроль над территорией „халифата" в Сирии. Раньше это было 90%, 92%, теперь это 100%", — сказал он.
Накануне мы писали, что Вашингтон планирует оставить в Сирии вдвое больше военнослужащих, чем заявляли раньше в Белом доме.
США намерены оставить в арабской республике около 400 военнослужащихиз двух тысяч солдат, которые сейчас находятся в ближневосточной стране. Об этом сообщили в Белом доме.
Раньше пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказывала, что Америка намерена временно оставить группу из 200 военнослужащих "для поддержания мира" в регионе.
По словам представителя Белого дома, солдаты будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции "Эт-Танф" неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии. Это решение США уже поддержали сирийские курды и призвали Вашингтон оставить военных, потому что опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.
Напомним, президент США объявил о решении выводить американские войска из Сирии 19 декабря 2018 года. Первоначально предполагалось, что Америка выведет войска в течение 60-100 дней.
Также мы сообщали, что Испания не будет отправлять военных в Сирию по просьбе США к союзникам по НАТО занять их место после выхода из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл.
В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государство и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.
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