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США ввели санкции против российско-венесуэльского банка

Сегодня, 17:27

В Минфине США сообщили, что кредитное учреждение поддерживает режим Мадуро

Фото: AFP
США ввели санкции против российско-венесуэльского банка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/105/fc8/5c7105fc84acf.jpg США В Минфине США сообщили, что кредитное учреждение поддерживает режим Мадуро

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка из-за ситуации в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении руководителя ведомства Стивена Мнучина.

"Это решение [ввести санкции] показывает, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим [президента Николаса] Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы", — сказано в нем.

Еврофинанс Моснарбанк является российско-венесуэльским совместным банком. Само кредитное учреждение было создано в РФ в 2003 году, а позже Москва и Каракас договорились о создании банка развития на базе Еврофинанс Моснарбанка для финансирования совместных проектов в 2009 году.

Акционерами кредитной организации являются венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A (49,99%), Газпромбанк и его дочерняя компания "Новфинтех" (25% + 1 акция), ВТБ и его зарубежные "дочки" — ITC Consultants и VTBBank (25% + 1 акция).

Ранее США предупреждали зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу Мадуро и его правительства. 

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против его соратников.

Также сообщалось, что США отозвали визы 77 граждан Венесуэлы, большая часть которых была выдана чиновникам правительства Мадуро или членам их семей.

В то же время лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, заявил о намерении попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране. 

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Тег Венесуэла, США, банки

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Источник:

ТАСС

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