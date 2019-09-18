Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Стало известно, когда опубликуют официальную версию крушения Boeing 737 MAX в Индонезии

18 сентября, 11:01

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Управление гражданской авиации Индонезии объявило о готовности опубликовать в ноябре 2019 года окончательный отчет о катастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшей в 2018 году.

Отмечается, что предварительный отчет о катастрофе был направлен заинтересованным сторонам расследования, включая Lion Air, компанию Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы.

Реклама

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США самолет отчет авиакатастрофа авиа Boeing 737

Источник: Reuters

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перед штаб-квартирой ООН появилось
Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковСША
В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание
В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное посланиеFun
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причины
Россия хочет убраться с Донбасса: в США назвали причиныПолитика
У берегов США загорелся корабль
У берегов США загорелся корабльСША
Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннее
Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннееСША

Новости партнеров

Loading...