Стрельба на пивзаводе в США: есть погибшие

Одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса пивзавода

Семь человек погибли при стрельбе, которая произошла на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors в американском городе Милуоки. Об этом сообщила газета Milwaukee Journal Sentinelсо ссылкой на источники.

По информации СМИ, что одним из погибших является человек, устроивший стрельбу на территории комплекса.

По данным источников издания, место происшествия было оцеплено, сотрудникам компании не разрешается покидать рабочие места. Официальных подтверждений от полиции относительно числа жертв пока не поступало.

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Ранее в Днепре и Днепропетровской области после масштабной уличной перестрелки на улице Титова будет проводиться полная "зачистка" всего криминалитета".

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Об этом заявил глава областного совета Святослав Олейник. По его словам, перестрелка стала "беспрецедентным событием, поразившим всю страну, всех рядовых граждан".

Летом 2020 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. А на следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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