Стрельба в курортном городе США: новые подробности

Приобретенное 40-летним Крэддоком оружие не применялось во время других зарегистрированных случаев стрельбы в стране

Открывший огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич Диуэйн Крэддок легально приобрел большое количество единиц стрелкового оружия. Об этом сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По их словам, приобретенное 40-летним Крэддоком оружие не применялось во время других зарегистрированных случаев стрельбы в стране. Полицейские обнаружили большое количество единиц оружия на месте трагедии и в доме убийцы, работавшего на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.

В пятницу шеф городской полиции сообщил, что стрелявший был вооружен, в частности, пистолетом 45-го калибра с глушителем, магазинами повышенной вместимости и значительным запасом патронов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией, которая унесла жизни 12 человек.

Ранее появились фото с места стрельбы в США, которая произошла в курортном городе Вирджиния-Бич. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе и стрелок. Один из погибших скончался по пути в больницу, рассказал начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера.

Также четверо пострадавших находятся в больнице, им проводят операции.

Как сообщалось раньше, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем.

Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний Деуэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.

На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Среди возможных мотивов – психическое заболевание или конфликт на рабочем месте. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей были ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.

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