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Суд приостановил указ Трампа по мигрантам: появилась реакция президента США

Сегодня, 08:23

Указ был направлен на то, чтобы остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.
Суд приостановил указ Трампа по мигрантам: появилась реакция президента США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg США Указ был направлен на то, чтобы остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов

Президент США Дональд Трамп недоволен решением окружного суда города Сан-Франциско (штат Калифорния), приостановившем исполнение его указа, который предписывал отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.

"Судья 9-го округа только что постановил, что Мексика слишком опасна для мигрантов. Так несправедливо по отношению к США. Ситуация вышла из-под контроля!", - заявил Трамп.

Администрация Трампа привлекла несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, мигранты, Трамп

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Источник:

ТАСС

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