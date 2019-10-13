Сын Байдена уволился из компании с китайским капиталом

Хантер Байден никогда не обсуждал свою деловую активность со своим отцом

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Хантер Байден – сын кандидата в президенты США Джо Байдена – принял решение уволиться с управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемой госструктурами КНР.

Об этом пишет Bloomberg.

"Байден покинул совет правления китайской частной акционерной компании и обещает отказаться от работы в иностранных компаниях, если его отец, бывший вице-президент США Джо Байден, будет избран президентом в 2020 году", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Хантер Байден никогда не обсуждал свою деловую активность со своим отцом и принял такое решение, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.

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Трамп и его личный адвокат Джулиани неоднократно заявляли, не предоставляя доказательств, что Хантер Байден зарабатывал миллионы долларов с помощью Китая, пока его отец был вице-президентом.

"При (возможном – ред.) президентстве Байдена, Хантер будет готов подчиняться всем инструкциям и стандартам, которые может ввести президент Байден относительно вероятного конфликта интересов или его возникновения, в том числе относительно ограничений по поводу деловых интересов за рубежом.

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