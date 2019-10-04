Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байденов

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Китай взяться за расследование деятельности семьи его вероятного конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
"Я считаю, что, если бы они (представители Украины) были честными в этом, то начали бы большое расследование Байденов", – заявил Трамп.
Американский президент отметил, что он рекомендовал бы начать такое расследование и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представителям Китая.
"Вы можете найти много других стран, которые они (Байдены – ред.) обманули", - сказал Трамп.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.
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