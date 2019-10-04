Трамп призвал Украину расследовать деятельность Байденов

По словам президента, изучить деятельность Байденов необходимо и Китаю

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призвал Украину и Китай взяться за расследование деятельности семьи его вероятного конкурента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

"Я считаю, что, если бы они (представители Украины) были честными в этом, то начали бы большое расследование Байденов", – заявил Трамп.

Американский президент отметил, что он рекомендовал бы начать такое расследование и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представителям Китая.

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"Вы можете найти много других стран, которые они (Байдены – ред.) обманули", - сказал Трамп.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Зеленский о телефонном разговоре с Трампом Видео: Reuters

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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