Трамп должен отсрочить принятие решения по ядерной сделке с Ираном – конгрессмен

Вчера, 19:29

Это поможет понять, могут ли французы и британцы добиться заключения нового соглашения

Фото:facebook.com/repmacthornberry
Фото:facebook.com/repmacthornberry

Президент США Дональд Трамп должен перенести принятие решения о дальнейшей судьбе договора по иранскому мирному атому на более поздний срок, чем 12 мая, обозначенный ранее как крайний день, считает глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Мак Торнберри. Об этом сообщает ТАСС.

"Возможно, лучшее, что может предпринять президент – это еще немного перенести установленный на текущий месяц дедлайн. Это дало бы возможность проверить, могут ли французы и британцы добиться заключения другого соглашения", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщалось, в марте 2018 года Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки – американское государство прекратит сотрудничество, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения.

В свою очередь Тегеран заявил, что в случае, если США выйдут из соглашения по иранскому атому, Иран сможет быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки.

  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенному "шестеркой" международных посредников с Тегераном.
Иран, США, договор, ядерное оружие, конгрессмен

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: из открытых источников

Белый дом нанял израильских детективов для сбора компромата на администрацию Обамы

Вчера, 10:21

Помощники Трампа хотят получить дискредитирующую информацию на сотрудников администрации Обамы, причастных к подготовке и заключению ядерной сделки с Ираном

США

Фото: AFP

Тиллерсон заявил, что США намерены изменить ядерную сделку с Ираном

6 Января, 04:15

С участием в ядерной сделке США могут определиться в течение недели 
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Иран ответил на ультиматум Трампа

13 Января, 15:53

Требования президента США были отвергнуты

Другие страны

Фото: AFP

Новая ядерная угроза: "Плана Б" для сделки с Ираном не существует - Макрон

22 Апреля, 18:30

США должны оставатся частью соглашения по иранскому атому до тех пор, пока не будет разработан новый план
Загрузка...