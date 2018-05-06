Трамп должен отсрочить принятие решения по ядерной сделке с Ираном – конгрессмен

Это поможет понять, могут ли французы и британцы добиться заключения нового соглашения

Президент США Дональд Трамп должен перенести принятие решения о дальнейшей судьбе договора по иранскому мирному атому на более поздний срок, чем 12 мая, обозначенный ранее как крайний день, считает глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Мак Торнберри. Об этом сообщает ТАСС.

"Возможно, лучшее, что может предпринять президент – это еще немного перенести установленный на текущий месяц дедлайн. Это дало бы возможность проверить, могут ли французы и британцы добиться заключения другого соглашения", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщалось, в марте 2018 года Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки – американское государство прекратит сотрудничество, если Великобритания, Франция и ФРГ не достигнут значительных изменений в соглашении. По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения.

В свою очередь Тегеран заявил, что в случае, если США выйдут из соглашения по иранскому атому, Иран сможет быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенному "шестеркой" международных посредников с Тегераном.