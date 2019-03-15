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Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Сегодня, 01:33

Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе США

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/581/5c86375817939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/581/5c86375817939.jpg США Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе США

Президент США Дональд Трамп планирует наложить вето на резолюцию, которая отменяет распоряжение американского лидера о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"С нетерпением жду, чтобы заветировать только что принятую резолюцию с подачи демократов, чтобы оставить открытыми границы в то время, как в нашей стране растут преступность, потоки наркотиков и торговля людьми", – заметил Трамп. 

Ранее Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на границе США. Если Трамп таки применит свое право вето, то понадобится две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть его.

Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе.  Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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Тег Мексика, США, граница, резолюция, Трамп, сенат, вето

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