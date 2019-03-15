Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой
Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на южной границе США
Президент США Дональд Трамп планирует наложить вето на резолюцию, которая отменяет распоряжение американского лидера о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.
"С нетерпением жду, чтобы заветировать только что принятую резолюцию с подачи демократов, чтобы оставить открытыми границы в то время, как в нашей стране растут преступность, потоки наркотиков и торговля людьми", – заметил Трамп.
Ранее Сенат утвердил резолюцию, которая отменяет указ Трампа о введении чрезвычайного положения на границе США. Если Трамп таки применит свое право вето, то понадобится две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть его.
Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.
При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп хочет наложить вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов
Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год
Трамп о резолюции демократов относительно стены: Буду ветировать
Демократы могут помешать построить "стену Трампа"