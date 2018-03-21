Трамп и Макрон считают, что Россия должна ответить за химатаку в Солсбери

Сегодня, 22:42

Президенты в который раз подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством

фото GETTY
фото GETTY

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия против гражданских в британском Солсбери.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия… и согласились с необходимостью принять меры, чтобы привлечь Россию к ответственности", – отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией смертельного газа, которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.
отравление, Трамп, британия, химатака, макрон, Скрипаль, отравление Скрипаля, новичок
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Отравление Скрипаля: Туск призвал Европу готовиться отражать новые атаки

Сегодня, 21:11

Польский президент убежден, что необходимо повысить стойкость к гибридным угрозам

Россия

Фото: AFP

"Сфальсифицированная авантюра": в России разразились новой истерикой по делу Скрипаля

Сегодня, 16:08

Британия не может себя защитить от подобного рода химических атак, считает Ермаков
Загрузка...

Евросоюз

МИД России, фото из открытых источников

Дело Скрипаля: посол Великобритании отказался от встречи в МИД РФ

Сегодня, 13:40

Глава делегации Европейской Комиссии в России также не будет присутствовать, потому что "он не в стране"

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: Закаев объяснил роль в операции лично Путина

Сегодня, 11:06

Спецслужбы выполнили указания российского главнокомандующего

Россия

Фото AFP

Бойкот чемпионата мира в России рассматривают еще несколько стран

Сегодня, 09:59

Вслед за Британией проигнорировать ЧМ-2018 могут Швеция, Исландия и Дания

Россия

Посольство РФ в Лондоне. Фото: anna-news.info

Отравители Скрипаля действовали "по законам России": Закаев рассказал детали

Сегодня, 09:32

Закон позволяет российским спецслужбам ликвидировать "врагов государства"
Загрузка...