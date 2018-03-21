Трамп и Макрон считают, что Россия должна ответить за химатаку в Солсбери

Президенты в который раз подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия против гражданских в британском Солсбери.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия… и согласились с необходимостью принять меры, чтобы привлечь Россию к ответственности", – отмечается в сообщении.

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Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как позже стало известно, экс-ГРУшник был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В свою очередь Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Британии есть доказательства разработки Россией смертельного газа, которым якобы был отравлен экс-шпион. По его словам, Москва не только исследовала способы его доставки, но и создавала его запасы.