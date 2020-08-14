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Трамп надеется, что "путинская" вакцина от коронавируса будет работать

14 августа, 21:23

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В то же время США не останавливают разработок своих препаратов

Президент США Дональд Трамп заявил, что о вакцине от коронавируса, которой хвасталась Россия, мало что известно.

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос, что думает о российской вакцине.

"Мы многого о ней (российской вакцине) не знаем, но надеемся, что она работает. Мы знаем, что они несколько сократили клинические испытания. Мы же думаем, что важно пройти все процессы. У нас есть несколько вакцин, которые, как думаем, будут работать, но хотим пройти весь процесс (испытаний)", – заявил Трамп.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что все данные о безопасности и действенности вакцины от SARS-CoV-2 российского производства должны быть тщательно проверены, а в Германии назвали регистрацию вакцины в РФ без решающей, третьей фазы клинических испытаний рискованным экспериментом на людях.

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Россия заявила о том, что испытания препарата закончены и скоро вакцина пойдет в массовое производство, в начале августа. Несколькими днями спустя российские власти сообщили, что вакцину от коронавируса вкололи дочери Путина.

В США тем временем приступили к самому важному этапу исследований вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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