Трамп назвал "больными" демократов, настаивающих на сговоре между ним и Россией

Трамп считает, что все чиновники, которые поддерживали "один величайший обман" в истории политики в стране, должны быть приведены к ответственности

Первая леди США с президентом и представителями Содружества наций. Фото: AFP

Трамп назвал "больными" демократов, настаивающих на сговоре между ним и Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ab/82b/5c98ab82b285f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ab/82b/5c98ab82b285f.jpg 2019-03-29T04:36:39+02:00 США Трамп считает, что все чиновники, которые поддерживали «один величайший обман» в истории политики в стране, должны быть приведены к ответственности

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Мичиган, назвал демократов, все еще утверждающих, что существует сговор между его президентской кампанией и Россией, "больными людьми".

"Это больные люди, и должна быть какая-то ответственность, потому что все это ложь", – заявил Дональд Трамп. "Многие пострадали от этой аферы. Но что более важно, наша страна пострадала. Наша страна пострадала", – добавил президент США.

В своей речи он назвал председателя комитета по разведке Адама Шиффа, настаивающего на существовании сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, несмотря на выводы Роберта Мюллера, "маленьким заморышем".

Он также нелестно отозвался о председателе судебного комитета Джеррольде Надлере. "Многие года он был конгрессменом от Манхэттена. Я строил великие вещи на Манхэттене. Мне приходилось бороться с ним много, много раз. Сейчас я здесь. И я должен победить его снова...", – сказал Трамп.

"И все действующие и бывшие чиновники, которые оплачивали, продвигали и поддерживали один величайший обман в истории политики в нашей стране, должны быть приведены к ответственности", – заключил президент США.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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