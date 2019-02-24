Трамп о резолюции демократов относительно стены: Буду ветировать
Демократы могут помешать построить "стену Трампа"
Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен наложить вето на резолюцию, внесенную демократами в Конгрессе, которая останавливает действие его указа о введении чрезвычайного положения в стране
Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами, сообщил американский телеканал Fox News.
"Буду ли я это ветировать? 100 процентов", – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Вето Трампа, скорее всего, не будет преодолено Конгрессом, отмечает издание. Однако будущее противостояние испытает поддержку президента республиканцами после того, как он "дал пощечину" законодателям, перераспределив деньги из других фондов на пограничную стену в обход Конгресса.
Голосование по резолюции ожидается во вторник.
Напомним, что 15 февраля президент США подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения.
Как мы писали, в связи с этим губернаторы 16 штатов уже подали на него иск в суд Сан-Франциско.
В то же время советник американского президента Стивен Миллер предупредил, что Трамп наложит вето на любые попытки Конгресса отменить режим чрезвычайного положения.
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