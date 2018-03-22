Трамп о звонке Путину: "Ладить с Россией – это доброе дело"

Сегодня, 00:46

Президент США объяснил, почему он не раскритиковал Путина во время последнего телефонного разговора

 

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter свой звонок президенту РФ Владимиру Путину после выборов в России.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ обезумели, потому что хотели, чтобы я его устроил ему разнос. Они неправы! Поладить с Россией – это хорошее дело, а не плохое", – написал Трамп.

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Он объяснил это тем, что Россия может помочь в решении проблем с КНДР, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном, а также "предстоящей гонкой вооружений". 

"Буш, Обама и Клинтон пытались наладить отношения с Россией, но им не хватило ума, энергии и некой химии", – написал Трамп.

Трамп напомнил свое послание "мир через силу".

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Напомним, Трамп ранее в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.
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Источник:

"Сегодня"

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