Трамп о звонке Путину: "Ладить с Россией – это доброе дело"

Президент США объяснил, почему он не раскритиковал Путина во время последнего телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter свой звонок президенту РФ Владимиру Путину после выборов в России.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ обезумели, потому что хотели, чтобы я его устроил ему разнос. Они неправы! Поладить с Россией – это хорошее дело, а не плохое", – написал Трамп.

Он объяснил это тем, что Россия может помочь в решении проблем с КНДР, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном, а также "предстоящей гонкой вооружений".

"Буш, Обама и Клинтон пытались наладить отношения с Россией, но им не хватило ума, энергии и некой химии", – написал Трамп.

Трамп напомнил свое послание "мир через силу".

Напомним, Трамп ранее в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.