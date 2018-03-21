В Госдепе отреагировали на звонок Трампа Путину: "Ядерные державы должны вести диалог"

Сегодня, 01:02

По словам Нойерт, Вашингтон поддерживает отношения с Москвой, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам

фото AFP
фото AFP

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что поздравление президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном режиме является стандартной процедурой.

"Я бы сказала, что это называется протоколом. Многие страны по всему миру поздравляют с победой на выборах… Мы наблюдали это у Макрона, других мировых лидеров, которые сделали аналогичные звонки", - сказала она на брифинге во вторник, 20 марта.

По словам Нойерт, Вашингтон поддерживает отношения с Москвой, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам, в том числе, по ситуации в Восточной Гуте в Сирии.

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"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднять телефонную трубку и вести диалог", – добавила она.

Напомним, Трамп ранее в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, за день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Путиным.
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Источник:

"Сегодня"

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