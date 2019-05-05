В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции: 13 погибших, десятки пострадавших
На участок полиции в провинции Баглан напали по меньшей мере 8 боевиков, все они убиты
В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.
Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter.
Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.
В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.
Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".
Ранее в Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.
По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.
Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.
Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции: 13 погибших, десятки пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США, Китай и Россия сделали заявление по Афганистану: подробности
Вашингтон, Пекин и Москва призывают "Талибан" как можно скорее принять участие в переговорах о мире
Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане
Надежда на успешное расследование крайне мала, поскольку прошло слишком много времени, пояснили в суде свое решение
Талибы объявили о начале "весеннего наступления в Афганистане"
"Ежегодное весеннее наступление" талибов обычно знаменует начало периода боевых действий
Талибы атаковали военную базу США в Афганистане
Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон