В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции: 13 погибших, десятки пострадавших

На участок полиции в провинции Баглан напали по меньшей мере 8 боевиков, все они убиты

Фото: AFP

В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.

Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter.

Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.

В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".

Ранее в Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.

Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

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