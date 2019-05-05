Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции: 13 погибших, десятки пострадавших

5 мая, 20:25

На участок полиции в провинции Баглан напали по меньшей мере 8 боевиков, все они убиты

Фото: AFP

В афганском городе Пули-Хумри в результате нападения террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек.

Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter.

Согласно данным Министерства внутренних дел Афганистана, на участок полиции напали по меньшей мере 8 боевиков, все они были убиты.

В результате нападения 13 полицейских погибли, еще 55, в том числе 20 мирных жителей, получили ранения.

Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Талибан".

Ранее в Афганистане, где ранее военные начали массированное наступление на боевиков "Талибана", произошла атака на войска США – теракт случился 8 апреля у военного аэродрома Баграм.

По одной из версий рядом с колонной американских военных взорвался заминированный автомобиль, по другой – военнослужащие попали на заложенную у дороги мину. В результате случившегося три солдата и контрактник погибли, а еще трое получили осколочные ранения.


Напомним, что на мирных переговорах с талибами в январе Соединенные Штаты обещали к концу апреля вывести половину своего военного контингента из Афганистана.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Афганистан, теракт, атака, жертвы, полиция, террористы, талибан

Вы сейчас просматриваете новость " В Афганистане талибы напали на штаб-квартиру полиции: 13 погибших, десятки пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США, Китай и Россия сделали заявление по Афганистану: подробности

26 апреля, 12:30

Вашингтон, Пекин и Москва призывают "Талибан" как можно скорее принять участие в переговорах о мире

Наводнение в Афганистане: вода смыла целые дома, есть жертвы

16 апреля, 17:02

Стихия смела в провинции Герат десятки жилых домов, земельных владений и садов, а также повредила большую часть трассы

Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане

13 апреля, 08:43

Надежда на успешное расследование крайне мала, поскольку прошло слишком много времени, пояснили в суде свое решение

Талибы объявили о начале "весеннего наступления в Афганистане"

12 апреля, 09:58

"Ежегодное весеннее наступление" талибов обычно знаменует начало периода боевых действий

Талибы атаковали военную базу США в Афганистане

11 апреля, 11:07

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон

Талибы атаковали военных США в Афганистане: есть погибшие и раненые

9 апреля, 17:18

Либо рядом с колонной военных взорвался автомобиль, либо они наступили на мину

Эффектная девушка молодого защитника киевлян

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Ученые научились выявлять болезнь Альцгеймера на ранней стадии

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Чисора: «Усик будет кошмаром для каждого супертяжа»

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Сегодня, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

Вчера, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развод Собчак с Виторганом: названа причина