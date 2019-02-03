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Трамп похвастался своей жесткой политикой по отношению к Москве

Сегодня, 17:17

Американский президент уверен, что до него никто не был таким грозным в общении с РФ

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото kremlin.ru
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото kremlin.ru.
Трамп похвастался своей жесткой политикой по отношению к Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/705/b45/5c5705b45726d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/705/b45/5c5705b45726d.jpg США Американский президент уверен, что до него никто не был таким грозным в общении с РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что ни один из американских президентов до него не вел более жесткой политики в отношении Российской Федерации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

"Не было президента, который был бы более суровым с Россией, чем Дональд Трамп", – сказал он.

При этом он назвал расследование о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией "фальшивкой". 

Он также подчеркнул, что все 34 человека, против которых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера были выдвинуты обвинения, не имеют к нему никакого отношения.

Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели пять личных встреч. Но детальных результатов переговоров, которые проходили с глазу на глаз до сих пор скрываются. Американская пресса в недоумении и требует раскрыть перед мировым сообществом все подробности личных переговоров.

Кроме того, Трамп в пятницу, 1 февраля, заявил о желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия.

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Тег Россия, политика, США, Путин, Трамп

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Источник:

Интерфакс

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