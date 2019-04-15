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Трамп посоветовал Boeing провести ребрендинг самолета 737 MAX

Сегодня, 14:19

Президент США посоветовал компании исправить неполадки в самолете и добавить новые функции

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп после двух авиакатастроф посоветовал компании Boeing доработать самолет 737 MAX и провести ребрендинг.

"Что я знаю о брендинге, может быть, ничего (но я стал президентом!). Но на месте компании Boeing, я бы исправил самолет Boeing 737 MAX, добавил некоторые дополнительные замечательные функции и изменил название самолета", – написал он в Twitter.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег Трамп, Boeing, авиакатастрофа

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