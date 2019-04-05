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В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии

Сегодня, 20:53

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа

В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/796/0bd/5ca7960bde3f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/796/0bd/5ca7960bde3f1.jpg США Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа

Президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов "Боинг-737 MAX" в Индонезии и Эфиопии за последние месяцы стала некорректная работа программного обеспечения. 

Как сообщает Радио Свобода, Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа, погибших на борту обоих самолетов.

"Все мы в компании чувствуем огромную серьезность этих событий", – сказал президент Boeing, признав, что в обоих случаях аварий система под названием MCAS "сыграла решающую роль".

Эта система автоматически переключает стабилизатор на пикирование (опускает нос самолета в направлении земли) в случае, если получает сигнал, что самолет выходит на слишком большие углы (поднимает нос) и теряет скорость.
В случаях с авариями в Индонезии и Эфиопии, по предварительным данным, сломался датчик, и система ошибочно начала работу, направив самолет к земле. Пилоты не смогли ее отключить.

Президент Boeing пообещал, что в ближайшее время в программное обеспечение самолетов модели 737 MAX внесут изменения.

"Это обновление вместе с соответствующими учебными материалами, которые получат пилоты, исключат возможность непроизвольной активации MCAS", – сказал он в обращении.

Руководство Boeing ожидает, что после обновления программного обеспечения будет снят действующий сейчас во всех странах мира мораторий на полеты Боинг-737 MAX.

В результате аварии самолета в Эфиопии 10 марта погибли 157 человек. В октябре 2018 такой же самолет разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег катастрофа, Boeing, авиакатастрофа, Boeing-737

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