Трамп собрался на этой неделе опубликовать стенограмму своей первой телефонной беседы с Зеленским

Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины, - заявил Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей "первой, а значит, и наиболее важной" апрельской телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в Twitter.

"Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины", — написал Трамп. Речь идет об апрельском телефонном звонке, когда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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