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Трамп прокомментировал информацию о выделении Украине помощи

31 августа, 02:50

Мы рассматриваем Украину прямо сейчас, - заявил Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп не уточнил, какое решение примет по военной помощи Украине. Журналисты попросили американского лидера прокомментировать сообщения СМИ о прекращении такого рода помощи.

"Мы рассматриваем Украину прямо сейчас", — отметил президент на Южной лужайке Белого дома. При этом он напомнил, что планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, который впоследствии был отменен.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками проверку Инициативы безопасности помощи Украине, в рамках которой на этот год в бюджете выделено $ 250 млн. Такая проверка заморозила бы возможность расходования средств, срок которого истекает 30 сентября.

В эти выходные президенты США и Украины должны были встретится на саммите в Варшаве, но Трамп не поедет в Польшу из-за урагана, который надвигается на Америку.

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Заметим, что ранее администрация США заморозила часть выделенных американским Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам. Фонды не будут использовать, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведут их ревизию.

Объем фондов, о которых идет речь, может составлять от 2 до 4 млрд долларов. Средства должны быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии.

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Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

В сентябре 2018 года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично тогдашний президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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США помощь Трамп помощь Украине

Источник: ТАСС

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