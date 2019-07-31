Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом острая аллергическая реакция

Дональд Трамп / Фото: AFP

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Навального: видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-31T09:36:37+03:00 США Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом острая аллергическая реакция

Президент США Дональд Трамп заявил, что разберется в ситуации вокруг ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает ABC News Politics.

Так, журналисты задали Дональду Трампу вопрос, обеспокоен ли он состоянием здоровья Алексея Навального. "Очевидно, его могли отравить в тюрьме. Вы об этом что-нибудь слышали?" – спросил журналист.

Трамп ответил: "Я об этом не знаю, но я об этом узнаю. Это что-то новенькое. Я услышал об этом вчера вечером".

Напомним, утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Навального госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция". Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика "действия неопределенных химических веществ".

Напомним, 24 июля Алексей Навальный сообщил о своей задержании – утром его прямо у подъезда задержал ОМОН и доставил в отделение полиции. Позже его признали виновным в том, что на разрешенном властями митинге 20 июля он призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Ранее мы писали о другом аресте Алексея Навального - в прошлом сентябре он был задержан и доставлен в отделение полиции сразу после того, как покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей".

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