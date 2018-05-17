Трамп прокомментировал угрозы КНДР сорвать встречу

Американская сторона не получала по официальным каналам от Северной Кореи никаких сообщений о разрыве договоренностей относительно запланированных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

Об этом заявил в среду сам президент США во время встречи в Белом доме с президентом Узбекистана, передает Укринформ.

"Нам вообще ничего не сообщили (со стороны Северной Кореи – ред.)", – заявил американский лидер в ответ на просьбу прокомментировать реакцию США на угрозы КНДР выйти из договоренностей о встрече.

"Мы ничего не получили (со стороны официального Пхеньяна – ред.), мы ничего не услышали. Увидим, что будет дальше", – отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая. Причиной стали военные учения ВВС США и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР уже согласовали место и время двустороннего саммита. Однако лидер Соединенных Штатов не стал раскрывать детали договоренностей.