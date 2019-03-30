Трамп просил Ким Чен Ына перевести ядерное оружие в США — СМИ

Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках

Фото: AFP

Трамп просил Ким Чен Ына перевести ядерное оружие в США — СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg 2019-03-30T01:20:24+02:00 США Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевести северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты. Об этом пишет Reuters.

По его данным, Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле "Метрополь" 28 февраля.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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