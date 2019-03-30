Трамп просил Ким Чен Ына перевести ядерное оружие в США — СМИ
Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевести северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты. Об этом пишет Reuters.
По его данным, Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле "Метрополь" 28 февраля.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп просил Ким Чен Ына перевести ядерное оружие в США — СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе появились скульптуры Трампа и Ким Чен Ына
Бюсты, по задумке автора, символизируют мирные переговоры между США и КНДР
Ядерный список Северной Кореи и требования США: СМИ выяснили важные детали
У США есть данные о по меньшей мере 104 объектах в КНДР, которые связаны с ядерной программой
Помпео: Ким Чен Ын пока не демонстрирует готовность обеспечить денуклеаризацию КНДР
Помпео считает, что дипломатические усилия могут привести КНДР к денуклеаризации
Деньги Китая и интересы России: почему тормозится смена власти в Венесуэле
Эксперт назвал причины, благодаря которым Мадуро пока удается удержать власть