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Трамп раскритиковал демократов на дебатах из-за здравоохранения для мигрантов

28 июня, 05:56

В связи с миграционным кризисом на американо-мексиканской границе иммиграционный вопрос стал одной из самых главных тем дебатов

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал за отношение к здравоохранению для мигрантов выступающих во время второго раунда первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Все демократы просто подняли руки за предоставление миллионам нелегальных иностранцев медицинского обслуживания без ограничения. Как насчет заботы об американских гражданах в первую очередь!? Это конец нынешней гонки!" — написал президент в Twitter.

Он также подчеркнул, что прошедший в среду первый раунд дебатов "был не очень захватывающим".

В связи с миграционным кризисом на американо-мексиканской границе иммиграционный вопрос стал одной из самых главных тем дебатов. Так, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что вопрос депортации иммигрантов зависит от того, "совершили ли они серьезное преступление". В свою очередь сенатор от штата Калифорния Камала Харрис указала, что в случае победы на выборах "освободит детей иммигрантов из клеток", комментируя действия пограничных служб на границе. При этом экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер подчеркнул, что эти службы необходимо "полностью реформировать". По его словам, американские власти должны "обеспечивать не только жилье, но и еду, одежду и доступ к медицинской помощи" для детей мигрантов.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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Тег Мексика, США, дебаты, Трамп, теледебаты

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Источник:

ТАСС

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