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Трамп рассказал, как США могут превратиться в Венесуэлу

Сегодня, 19:32

Президент США считает, что к хаосу в стране приводит социализм

Первая леди США Мелания Трамп c президентом Дональдом Трампом
Первая леди США Мелания Трамп c президентом Дональдом Трампом. Фото: AFP
Трамп рассказал, как США могут превратиться в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f4/c33/5ca1f4c334af5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f4/c33/5ca1f4c334af5.jpg США Президент США считает, что к хаосу в стране приводит социализм

Соединенные Штаты ждет такой же кризис, как и в Венесуэле, если американцы выберут своим президентом социалиста. Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Калифорния. Выступление главы вашингтонской администрации транслировали американские новостные телекомпании.

"Венесуэла – это хаос. Вот что приносит социализм. Изберете здесь (в США президентом) социалиста, получите точно такую же страну, как Венесуэла!" – утверждал Трамп, говоря о президентских выборах, которые пройдут в США в следующем году.

Глава государства неоднократно подвергал критике социализм и некоторых своих политических оппонентов, которые, по его утверждению, придерживаются социалистических взглядов. Президент также уверен, что Соединенные Штаты никогда не превратятся в социалистическую страну.

Ранее стало известно, что США подготовили план помощи Венесуэле после ухода от власти президента этой страны Николаса Мадуро. 

Как известно, Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, США, Трамп

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ТАСС

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