Трамп снова оконфузился, перепутав фамилию главы Пентагона

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой опубликовано в Twitter американского лидера.



"Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается очень хорошо. Случаются небольшие стычки, которые быстро заканчиваются. Новые районы заселяются курдами", — говорится в тексте.

Пользователи Twitter поспешили поправить президента и напомнили ему, что эсперанто — это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

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Напомним, за последние дни – это не первый промах американского президента в социальных сетях. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что "США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима".

Однако на этом конфузе Трамп не остановился – в какой-то момент он оговорился и перепутал фамилию своего собеседника, назвав его Моцареллой (моцарелла – вид итальянского молодого сыра).

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорка Дональда Трампа в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

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