Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

Трамп снова оконфузился, перепутав фамилию главы Пентагона

21 октября, 01:46

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Марком Эсперанто, хотя настоящая фамилия министра обороны — Эспер. Сообщение с ошибкой опубликовано в Twitter американского лидера.

"Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается очень хорошо. Случаются небольшие стычки, которые быстро заканчиваются. Новые районы заселяются курдами", — говорится в тексте.

Пользователи Twitter поспешили поправить президента и напомнили ему, что эсперанто — это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

Реклама

Напомним, за последние дни – это не первый промах американского президента в социальных сетях. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что "США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима".

В тренде
Из-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира
Фото: Getty Images

Однако на этом конфузе Трамп не остановился – в какой-то момент он оговорился и перепутал фамилию своего собеседника, назвав его Моцареллой (моцарелла – вид итальянского молодого сыра).

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорка Дональда Трампа в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Пентагон конфуз фамилия Дональд Трамп Эспер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь УкраинеСША
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...