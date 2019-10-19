Трамп перепутал президента Италии с моцареллой, а Столтенберг позвал всех на помощь Украине: ТОП цитат недели

Дональд Трамп и Серджо Маттарелла / Фото: Flickr

Почему в Белом доме боятся выделять Украине деньги на вооружение и какую цену платит наша страна за свое европейское будущее? Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира.

Владимир Зеленский: Украина платит страшную цену за право на европейское будущее

Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, Латвия не станет признавать незаконную аннексию Крыма.Об этом президент страны Эгилс Левитс заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Латвии.

"Мы поддерживаем Украину в попытках стабилизировать ситуацию в регионе и наладить мир в своей стране", – сказал латвийский лидер.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Латвию за неизменность поддержки, которую Рига оказывает Киеву в противодействии агрессии Кремля.

"Я благодарен за вашу солидарность, неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую практическую помощь в противостоянии российской агрессии и в вопросе возвращения аннексированного Крыма", – сказал президент.

Помимо того, он отметил, что Украина, как и Латвия и другие страны Балтии, имеет свой тяжелый опыт борьбы за свободу и независимость.

"Сегодня Украина борется за право на европейское будущее и платит за это очень страшную цену. Мы благодарны, что в этой нелегкой борьбе Латвия стоит рядом с украинцами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что во время визита в Ригу президент подписал со своим латвийским коллегой ряд соглашений и обсудил реформы в Украине.

Богдан Яременко: Украина никогда не пойдет на амнистию боевиков

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко уже рассказывал о двух вариантах для боевиков в случае ухода России с Донбасса. А теперь он объяснил, что амнистия им если и будет, то только определенной категории лиц. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Он напомнил, что вопрос амнистии – это один из ключевых пунктов Минских соглашений и на нем особенно настаивает Москва. Однако политик считает ошибкой прошлой власти согласие на формулировку в этом документе "Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе".

"Мы не можем отбросить общий принцип права – неотвратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию. Украине необходимо двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, в какой-то форме, которая не имеет состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может подвергаться моральному осуждению", – сказал Яременко.

Дональд Трамп: США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, которое насчитывает тысячи лет

Американский президент Дональд Трамп, который только недавно опозорился незнанием истории, снова оконфузился. Несмотря на то, что США были основаны лишь в 1776 году, президент рассказал о "тысячелетних" отношениях своей страны и Италии.

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Такое необычное заявление он сделал на встрече со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой 16 октября.

"США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, которое насчитывает тысячи лет – вплоть до Древнего Рима", – заявил хозяин Белого дома.

Что любопытно, официальный аккаунт американской администрации в Twitter повторил такое нелепое заявление.

Однако на этом конфузе Трамп не остановился – в какой-то момент он оговорился и перепутал фамилию своего собеседника, назвав его "моцареллой" (вид итальянского молодого сыра).

По этому поводу пользователи в интернете разделились на два лагеря – одни троллили лично президента, а вторых рассмешила реакция женщины, которой пришлось переводить сказанное Трампом.

"Слушающая Дональда Трампа переводчица итальянского президента Серджо Матареллы – это каждый из нас", – написал один из юзеров.

В то же время другой допустил, что сперва она переводит текст на обычный английский, а уже потом – на итальянский.

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Стоит отметить, что это далеко не первая оговорка Дональда Трампа в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

Мик Малвэни: Я не хочу отправлять в Украину кучу денег, чтобы они осели в карманах у чиновников

В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине. Как оказалось,решение о временной приостановке помощи США Киеву объяснялось подозрениями в коррупции в Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку. Об этом заявил в четверг, 17 октября, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

"Я не хочу отправлять туда кучу денег, чтобы они (украинские чиновники) их потратили, либо (эти средства) осели в их карманах. Кроме того, я не уверен, что другие европейские страны помогают им", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Йенс Столтенберг: Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса активнее оказывать помощь Украине. Об этом он заявил в понедельник, 14 октября.

"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", – заявил он в ходе выступления в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, в которых остро нуждается Украина.

Напомним, днем ранее сенатор из Канады Джейн Корди заявила, что Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла , который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

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