Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Трамп сравнил борьбу с коронавирусом и разговор с Зеленским

8 марта, 00:18

Елена Вус

В США зарегистрировали уже 270 случаев заражения

Президент США, где ранее коронавирусом заразились медики, Дональд Трамп сравнил борьбу с коронавирусом и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого Трампу объявили импичмент. Об этом сообщает "Голос Америки".

По состоянию на пятницу, в США было зарегистрировано 270 случаев заражение Covid-19. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Вашингтоне.

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", – сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

Реклама

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Его поддержали более 80 законодателей.

В тренде
Коронавирус на лайнере Grand Princess: на его борту — 49 украинцев

А в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Кроме того, федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии. Представитель ФРС рассказал, что региональные банки будут откладывать поставки долларов на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения. Деньги в финансовую систему США будут направлять только после карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США тестирование Владимир Зеленский коронавирус Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробности
США отправили авианосную ударную группу к берегам Сирии: подробностиСША
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорили
Совбез ООН провел срочное заседание из-за ситуации в Сирии: о чем говорилиДругие страны
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19
Коронавирус у границ Украины: карта распространения COVID-19Украина
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за Украины
Белый дом наказал и.о. замминистра обороны из-за УкраиныСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...