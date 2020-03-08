Трамп сравнил борьбу с коронавирусом и разговор с Зеленским

Президент США, где ранее коронавирусом заразились медики, Дональд Трамп сравнил борьбу с коронавирусом и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого Трампу объявили импичмент. Об этом сообщает "Голос Америки".

По состоянию на пятницу, в США было зарегистрировано 270 случаев заражение Covid-19. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Вашингтоне.

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", – сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США.

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Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Его поддержали более 80 законодателей.

А в Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса.

Кроме того, федеральный резерв США начал помещать в карантин деньги, которые он репатриирует из Азии. Представитель ФРС рассказал, что региональные банки будут откладывать поставки долларов на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения. Деньги в финансовую систему США будут направлять только после карантина.

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